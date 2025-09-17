Crollo del ponte di Albiano Magra la sentenza Una condanna e tre assoluzioni

Massa, 17 settembre 2025 – Arriva dopo cinque anni di attesa la sentenza del maxi processo che riguarda il crollo del ponte di Albiano Magra. Il giudice Ermanno De Mattia, presidente del collegiale, ha assolto i tre dirigenti della Provincia Giuliano Arrighi (difeso dal legale Matteo Bertucci del foro di Massa), Stefano Michela (difeso dal legale Gian Paolo Carabelli) e Gianluca Barbieri (difeso dal legale Enrico Marzaduri), e ha condannato l’altro dirigente dell’ Anas, Damiano Menchise (difeso dal legale Daiana Bernardini del foro di Firenze) a un anno e due mesi con la provvisionale di 20mila euro da rifondere al corriere rimasto ferito dal collasso dell’indotto lunigianese, Andrea Angelotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crollo del ponte di Albiano Magra, la sentenza. Una condanna e tre assoluzioni

