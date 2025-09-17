Croce Rossa nuovo corso per diventare volontario
La Croce Rossa di Genova ha organizzato un corso per nuovi volontari, con l'obiettivo di rafforzare la sede di Apparizione. Il corso rappresenta un'opportunità importante non solo per gli abitanti del quartiere, ma anche per tutta la zona delle alture del Monte Fasce.La sede della Croce Rossa di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: croce - rossa
Caldo estremo, Croce Rossa in bici per scongiurare infarti
Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana premiato al “Telesia for Peoples”
Terremoto alla Croce Rossa di Cantù: a casa di alcuni volontari il cibo per le famiglie in crisi, otto indagati
Lunedì 29 settembre presso la sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Ancona si svolgerà il corso gratuito di primo soccorso con il supporto del defibrillatore. Le adesioni scadono il 18 settembre, ecco il link per iscriversi https://shorturl.at/dzrDI - facebook.com Vai su Facebook
Croce Rossa, nuovo corso per diventare volontario; Croce Rossa di Carpineti e Baiso: nuovo corso per aspiranti volontari; Marcia della Croce Rossa. Campagna di formazione. Iniziative per la comunità.
Corso per diventare volontari della Croce Rossa alla Spezia - Alla Spezia parte il nuovo corso per diventare volontari della Croce Rossa: presentazione il 26 settembre a Ruffino, prima lezione il 30 settembre. Da ligurianotizie.it
Croce Rossa, al via il nuovo corso per diventare volontari - TRADATE – Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana apre le porte a nuovi aspiranti volontari. laprovinciadivarese.it scrive