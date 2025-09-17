Cristiano Malgioglio e la verità definitiva su Gelato al cioccolato | Non ci sono doppi sensi
Secondo Pupo, che ha composto la musica e l’ha cantato Gelato al cioccolato non parla di un cremino. Ma di un’avventura dell’autore del testo, Cristiano Malgioglio, con un marocchino. Ma lui oggi in un’intervista al Corriere della Sera dice che il doppio senso non c’è («Nooo»). E che non sa chi se lo sia inventato. «Amore, figurati se ho bisogno di andare in Marocco per trovarmi compagnia. Sto al gioco perché Pupo è un caro amico, simpatico, fantasioso, piace tanto nei Paesi dell’Est, però a me di diritti d’autore non mi arriva un cacchio da Russia e Kazakistan. Dice pure che è la canzone preferita di Putin », aggiunge poi nel colloquio con Giovanna Cavalli. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: cristiano - malgioglio
Cristiano Malgioglio sposa Onur, la rivelazione a Ilary Blasi: “Ho detto novembre, ma non so di quale anno”
“In tv solo gay di regime”: la stoccata contro Cristiano Malgioglio
“Non sono un gay di regime, io sono un artista e sono un uomo. Alzavo la paletta 20 anni fa nei programmi Rai, lui lo fa oggi”: Cristiano Malgioglio risponde a Fabio Canino
Cristiano Malgioglio: "Compongo con la testa di una donna. Fui lo stalker di De André" - X Vai su X
Alla Fiera del Levante di Bari, sabato 13 settembre, Cristiano Malgioglio sarà protagonista del “Cantatour” di TeleBari. Ingresso gratuito con il biglietto della fiera. Leggi qui - facebook.com Vai su Facebook
Cristiano Malgioglio, la rivelazione sul fidanzato Onur: “Lo sposo e gli lascio tutto” - Cristiano Malgioglio ha rivelato l’intenzione di sposarsi e il fortunato sarà proprio il fidanzato turco Onur, più giovane di lui di 40 anni. Come scrive dilei.it
Cristiano Malgioglio sposa il fidanzato Onur: «Gli lascio tutta la mia eredità». Alessandra Celentano sarà la testimone - Cristiano Malgioglio ha rivelato a Verissimo che presto sposerà Onur, il fidanzato di 41 anni, che vive in Turchia. Riporta ilmessaggero.it