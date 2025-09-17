Cristiano Malgioglio e la verità definitiva su Gelato al cioccolato | Non ci sono doppi sensi

Secondo Pupo, che ha composto la musica e l’ha cantato Gelato al cioccolato non parla di un cremino. Ma di un’avventura dell’autore del testo, Cristiano Malgioglio, con un marocchino. Ma lui oggi in un’intervista al Corriere della Sera dice che il doppio senso non c’è («Nooo»). E che non sa chi se lo sia inventato. «Amore, figurati se ho bisogno di andare in Marocco per trovarmi compagnia. Sto al gioco perché Pupo è un caro amico, simpatico, fantasioso, piace tanto nei Paesi dell’Est, però a me di diritti d’autore non mi arriva un cacchio da Russia e Kazakistan. Dice pure che è la canzone preferita di Putin », aggiunge poi nel colloquio con Giovanna Cavalli. 🔗 Leggi su Open.online