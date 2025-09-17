Cristiano il golfista lecchese che rappresenterà l' Italia alla Ryder cup paralimpica in Arizona

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha accolto in municipio il golfista paralimpico lecchese Cristiano Berlanda, che la prossima settimana rappresenterà l'Italia e Lecco alla Phoenix Cup, conosciuta come la "Ryder Cup Paralimpica", di scena in Arizona dal 21 settembre. Berlanda sarà il primo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

