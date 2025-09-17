Cristian Berselli Bper | L’agroalimentare è un settore cruciale

di Jacopo Gozzi Dopo le tappe di Bologna, Firenze, Cesena e Alberese, il 23 settembre Agrofutura approda a Modena. Il grande festival dedicato a raccontare, promuovere e valorizzare l’ agroalimentare italiano – firmato da QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione, in collaborazione con Emilia-Romagna e Toscana – avrà come protagonista Bper Banca, main partner della manifestazione. Fin dalle origini, Bper ha sempre mantenuto un rapporto privilegiato con il mondo agricolo e agroalimentare. Inoltre, grazie al servizio Agri Banking, attivo da due anni, l’istituto ha scelto di avvicinarsi ulteriormente alle imprese, offrendo consulenza specialistica a chi opera nel settore primario e nell’agroindustria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

