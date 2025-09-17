© Teleclubitalia.it - Crispano, droga e pistola in casa: arrestati marito e moglie

Marito e moglie arrestati per droga nel corso di un’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Caivano con il supporto dei militari del Reggimento Campania e delle unità cinofile di Sarno. Nel corso delle ispezioni è stato arrestato il 32enne Gianluca Capuano, già noto alle forze dell’ordine, insieme alla moglie di 23 anni, incensurata. Crispano , . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

In questa notizia si parla di: crispano - droga

Pusher arrestato con 71 dosi di droga: folle inseguimento tra Caivano e Crispano

Crispano, perquisiscono casa di coniugi: trovano droga e una pistola; In casa il market della droga: in manette marito e moglie; Crispano, droga e pistola in casa: arrestati marito e moglie.

Crispano, coppia arrestata: in casa cocaina e pistola pronta a sparare - Blitz dei carabinieri della compagnia di Caivano nelle strade di Crispano (Napoli), con il supporto del reggimento Campania e del nucleo cinofilo di Sarno. Da pupia.tv

Crispano, perquisiscono casa di coniugi: trovano droga e una pistola - Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano che questa volta hanno setacciato le strade della cittadina ... Scrive msn.com