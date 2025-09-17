Crispano | Controlli dei carabinieri marito e moglie in manette

A Crispano arrestati marito e moglie per spaccio di droga e detenzione di arma clandestina. Sequestrati cocaina, un “libro contabile” e una pistola con matricola abrasa.. Continuano i controlli a tappeto da parte dei carabinieri della compagnia di Caivano che questa volta hanno setacciato le strade della cittadina di Crispano. I controlli a largo raggio sono stati effettuati con il prezioso contributo dei militari del reggimento Campania e del nucleo cinofilo di Sarno. Durante le diverse perquisizioni, a finire in manette il 32enne G. C., già noto alle forze dell’ordine e la sua moglie incensurata di 23 anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: crispano - controlli

Tolleranza zero contro i depositi abusivi e selvaggi dei rifiuti Controlli e sanzioni in via Dorando Pietri - facebook.com Vai su Facebook

In casa il market della droga: in manette marito e moglie; Pianura, in auto con pistola rubata: Carabinieri arrestano 27enne - - Quotidiano di; Gelosissimo dell'ex moglie, la vede in auto col nuovo compagno: follia al centro commerciale.

Fuggono dai controlli dei carabinieri e travolgono l’auto di una coppia: morto il marito di 56 anni - Un auto con a bordo 3 persone è fuggita ad un controllo dei carabinieri e poco dopo si è schiantata contro un'auto in cui viaggiavano marito e moglie: l'uomo è morto e la donna è rimasta ferita ed è ... Riporta affaritaliani.it