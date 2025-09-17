Crisi climatica | L’Ue cerca di far slittare la riduzione delle emissioni ma gli eventi estremi moltiplicano le perdite economiche

L’ Unione europea continua a tirare il freno sulle politiche legate alla riduzione delle emissioni di gas serra e ai cambiamenti climatici che, però, non aspettano. Uno studio degli economisti dell’ Università di Mannheim, in Germania e della Banca centrale europea, stima che l’estate caratterizzata da condizioni meteorologiche estreme ha causato all’Europa perdite economiche, a breve termine, per 43 miliardi di euro (con costi che dovrebbero aumentare fino a 126 miliardi di euro entro il 2029 ). E l’ Italia è tra i Paesi più colpiti, come mostrano anche gli eventi delle ultime settimane ( Leggi l’approfondimento ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Crisi climatica | L’Ue cerca di far slittare la riduzione delle emissioni, ma gli eventi estremi moltiplicano le perdite economiche

In questa notizia si parla di: crisi - climatica

Crisi climatica e futuro. Luca Mercalli: “Dobbiamo prepararci a estati fino a 43 gradi”

Crisi climatica e responsabilità educativa

Crisi climatica, i negoziati di Bonn deludono. Strada in salita verso la Cop30 che si terrà in Brasile

Quanto ci costa la crisi climatica: 12 miliardi nel 2025 - X Vai su X

“In attesa della mitigazione della crisi climatica, è necessario adattarci urgentemente all’estremizzazione degli eventi atmosferici; per questo è indispensabile infrastrutturare il territorio anche con bacini multifunzionali.” A ribadirlo è Francesco Vincenzi, Presi - facebook.com Vai su Facebook

Crisi climatica, negli Usa una nuova frattura sociale tra i lavoratori “cooled” e “cooked” - Tra i tanti problemi creati dalla crisi climatica c'è anche una nuova frattura sociale, una nuova differenza tra ricchi e poveri, come fa notare il New York Yime: è nata la ... quotidiano.net scrive

Crisi climatica minaccia arco alpino, montagne a rischio - La crisi climatica, tra temperature sempre più calde ed eventi meteo estremi, colpisce l'arco alpino, rendendo ghiacciai e montagne sempre più fragili e instabili. Scrive ansa.it