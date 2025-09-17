Crescono i turisti sulla Riviera romagnola | Ravenna e Cervia tra le località più gettonate
In Italia il turismo taglia un nuovo record: da aprile a giugno l'Istat ha registrato l’1 per cento in più di arrivi e il 4,7 per cento in più di notti trascorse nelle strutture ricettive. Solo a giugno 16,8 milioni di persone hanno scelto una struttura turistica in Italia. Incrementi su cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: crescono - turisti
Bankitalia: aumenta la spesa dei turisti stranieri in Italia e crescono sia il Centro che il Sud
Vacanze secondo i turisti. Crescono single e stranieri
Caldo anomalo e boom di turisti. Gli accessi crescono ancora: "Ma le risposte sono immediate"
AGOSTO 2025, CRESCONO I PERNOTTI DEI TURISTI A RIETI PER VISITARE LA VALLE REATINA E I SUOI BORGHI. Sull'andamento turistico dell'estate si dice piuttosto soddisfatta la Vicesindaco e assessore al turismo del Comune di Rieti, Chiara Mestichel - facebook.com Vai su Facebook
L’Abruzzo cresce e conquista sempre più turisti: autenticità, paesaggi e accoglienza ci rendono una delle mete più amate d’Italia. Il turismo vola, le strutture aumentano, i flussi crescono: la nostra terra non è più un segreto, ma una realtà che si racconta al mon - X Vai su X
Crescono i turisti, soprattutto stranieri: la mappa delle località più gettonate; Giugno con il segno più. Crescono le presenze. Boom di turisti stranieri: Mai così bene in 10 anni; Turismo, primo semestre 2025: bene Rimini, calo per Forlì-Cesena. Crescono gli stranieri in entrambe le province.
Crescono i turisti, soprattutto stranieri: la mappa delle località più gettonate - Nel secondo trimestre del 2025 le presenze sono aumentate del 4,7 per cento. Scrive today.it
Turismo, i primi dati dell'estate 2025: in calo Venezia, bene la riviera. Ed è boom per due città pugliesi - Troppo presto per un bilancio dell'estate ma l'Istat ha pubblicato alcuni risultati legati al secondo semestre del ... Riporta msn.com