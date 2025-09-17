Crescono i turisti sulla Riviera romagnola | Ravenna e Cervia tra le località più gettonate

Ravennatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia il turismo taglia un nuovo record: da aprile a giugno l'Istat ha registrato l’1 per cento in più di arrivi e il 4,7 per cento in più di notti trascorse nelle strutture ricettive. Solo a giugno 16,8 milioni di persone hanno scelto una struttura turistica in Italia. Incrementi su cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: crescono - turisti

Bankitalia: aumenta la spesa dei turisti stranieri in Italia e crescono sia il Centro che il Sud

Vacanze secondo i turisti. Crescono single e stranieri

Caldo anomalo e boom di turisti. Gli accessi crescono ancora: "Ma le risposte sono immediate"

Crescono i turisti, soprattutto stranieri: la mappa delle località più gettonate; Giugno con il segno più. Crescono le presenze. Boom di turisti stranieri: Mai così bene in 10 anni; Turismo, primo semestre 2025: bene Rimini, calo per Forlì-Cesena. Crescono gli stranieri in entrambe le province.

crescono turisti riviera romagnolaCrescono i turisti, soprattutto stranieri: la mappa delle località più gettonate - Nel secondo trimestre del 2025 le presenze sono aumentate del 4,7 per cento. Scrive today.it

crescono turisti riviera romagnolaTurismo, i primi dati dell'estate 2025: in calo Venezia, bene la riviera. Ed è boom per due città pugliesi - Troppo presto per un bilancio dell'estate ma l'Istat ha pubblicato alcuni risultati legati al secondo semestre del ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Crescono Turisti Riviera Romagnola