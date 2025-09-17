Crescono i turisti sulla Riviera romagnola | Ravenna e Cervia tra le località più gettonate

In Italia il turismo taglia un nuovo record: da aprile a giugno l'Istat ha registrato l’1 per cento in più di arrivi e il 4,7 per cento in più di notti trascorse nelle strutture ricettive. Solo a giugno 16,8 milioni di persone hanno scelto una struttura turistica in Italia. Incrementi su cui. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it