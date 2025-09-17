Crack della Jd Service condannati il titolare e il suo braccio destro confiscato lo yacht
Bergamo. È arrivata la sentenza per il processo legato al fallimento della JD Service, azienda con sede a Zanica specializzata nella ristorazione e nella gestione delle mense, che negli anni aveva conquistato importanti appalti anche nelle carceri del Nord Italia. Il tribunale ha condannato a sei anni e mezzo di reclusione il titolare, Luca Triberti, 52 anni, e a cinque anni e mezzo Domenico Piscicelli, 53 anni, di Treviglio. Sono invece stati assolti altri cinque imputati con posizioni marginali. L’inchiesta, avviata nel 2019 dopo la segnalazione del commercialista e curatore fallimentare Stefano Mecca (morto poco dopo insieme alla figlia in un incidente con l’ultraleggero che lui stesso pilotava), aveva portato alla luce una bancarotta fraudolenta di proporzioni eccezionali: 37 milioni di euro di passivo, 7,5 milioni di distrazioni patrimoniali, 4 milioni di stipendi non pagati e 17 milioni di debiti con l’Erario. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
