Crac Pistoiese misure cautelari per tre persone | l’ex patron ai domiciliari

Pistoia, 17 settembre 2025 – Un'ordinanza agli arresti domiciliari, con obbligo di braccialetto elettronico, notificata in carcere all'ex patron della società calcistica, indicato come amministratore di fatto, Maurizio De Simone, obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria per un avvocato 41enne e interdizione all'esercizio della professione per un anno per un commercialista 70enne. È quanto disposto dal gip di Pistoia nell'ambito dell'inchiesta sul crac della Pistoiese che a luglio scorso aveva portato al sequestro preventivo di beni per 1,7 milioni nei confronti della pregressa dirigenza, di fatto e di diritto, della squadra di calcio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

