crac pistoiese ai domiciliari maurizio de simone

Tempo di lettura: < 1 minuto Misure cautelari per tre persone nell’ambito dell’inchiesta sul crac della Pistoiese . Tra loro anche Maurizio De Simone , indicato come amministratore di fatto della società toscana, per il quale il gip di Pistoia ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, notificati in carcere. Le altre misure riguardano un avvocato 41enne, obbligato a presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria, e un commercialista 70enne, interdetto per un anno dall’esercizio della professione. Tutti e tre, di origine campana, sono accusati di aver contribuito al dissesto della Pistoiese attraverso un sistema di frodi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

