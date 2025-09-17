Crac Pistoiese ai domiciliari l’ex amministratore di fatto
PISTOIA – Agli arresti domiciliari (ma è già in carcere per altri reati) l’amministratore di fatto della vecchia dirigenza della Pistoiese, Maurizio De Simone, misure cautelari anche per due professionisti, padre e figlio avvocato e commercialista, che gravitavano intorno alla società. A metà luglio i militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Comando provinciale di Pistoia e all’aliquota di polizia giudiziaria del Corpo alla procura di Pistoia, avevano dato esecuzione ad un sequestro preventivo per circa 1,7 milioni di euro, nei confronti della pregressa dirigenza, di fatto e di diritto, della squadra di calcio della Pistoiese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: crac - pistoiese
Crac Pistoiese, 5 indagati e sequestro preventivo per 1,7 milioni
Crac Pistoiese, 5 indagati e sequestro preventivo per 1,7 milioni - Pistoia, 16 luglio 2025 – Un sequestro preventivo per circa 1,7 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri delle Fiamme gialle di Pistoia e della pg della procura pistoiese nell'ambito di ... Si legge su lanazione.it
Sorpreso con il crack in auto, finisce agli arresti domiciliari - Un 29enne di Cellole è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca dopo essere stato trovato in possesso di 14 dosi di crack. Segnala ilmattino.it