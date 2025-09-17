Crac Pistoiese ai domiciliari l’ex amministratore di fatto

PISTOIA – Agli arresti domiciliari (ma è già in carcere per altri reati) l’amministratore di fatto della vecchia dirigenza della Pistoiese, Maurizio De Simone, misure cautelari anche per due professionisti, padre e figlio avvocato e commercialista, che gravitavano intorno alla società. A metà luglio i militari della Guardia di Finanza, appartenenti al Comando provinciale di Pistoia e all’aliquota di polizia giudiziaria del Corpo alla procura di Pistoia, avevano dato esecuzione ad un sequestro preventivo per circa 1,7 milioni di euro, nei confronti della pregressa dirigenza, di fatto e di diritto, della squadra di calcio della Pistoiese. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it