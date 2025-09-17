Covid nuove varianti pericolose per pazienti fragili | fate la vaccinazione parlano i medici di Napoli
Fimmg Napoli: "Virus influenzali e nuove varianti Covid già in circolazione. Bisogna vaccinarsi a tutela di pazienti fragili e a rischio". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Medici di famiglia di Napoli, l'appello: "Virus influenzali già in circolazione, vaccinarsi è atto di responsabilità" - Covid: "Le nuove varianti che sono in circolazione possono ancora essere pericolose per i pazienti fragili o a rischio" ... Riporta napolitoday.it