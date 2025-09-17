Covid in Toscana | 104 nuovi contagi e nessun decesso nell’ultima settimana 43 ricoverati 2 in terapia intensiva

Negli ultimi sette giorni (10-17 settembre 2025) si sono registrati in Toscana 104 nuovi casi di Covid-19: 32 confermati con tampone molecolare e gli altri 72 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.670.992. A oggi in 356 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,00% (73 persone) e raggiungono quota 1.657.832 (99,2% dei casi totali) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

