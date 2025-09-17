Covid in Toscana | 104 nuovi contagi e nessun decesso nell’ultima settimana 43 ricoverati 2 in terapia intensiva
Negli ultimi sette giorni (10-17 settembre 2025) si sono registrati in Toscana 104 nuovi casi di Covid-19: 32 confermati con tampone molecolare e gli altri 72 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.670.992. A oggi in 356 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,00% (73 persone) e raggiungono quota 1.657.832 (99,2% dei casi totali) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: covid - toscana
Covid in Toscana: nessun decesso nell’ultima settimana, 9 i nuovi casi. 19 i ricoverati (3 interapia intensiva)
Covid in Toscana: morti 3 uomini e una donna nell’ultima settimana. 8 nuovi casi, 15 i ricoverati
Covid in Toscana: morta una donna a Pisa e 16 nuovi casi. 16 i ricoverati (2 in terapia intensiva)
Vaccinazione anti-Covid al Giglio: partita la somministrazione del vaccino ai cittadini per un'isola Covid free. Prende quindi vita l'iniziativa della #RegioneToscana insieme alla Asl Toscana sud est, in collaborazione con il Ministero della Difesa. Era tutto pronto - facebook.com Vai su Facebook
Covid, 104 nuovi contagi in 7 giorni; Covid, in 7 giorni 8 nuovi contagi; Covid, 16 nuovi contagi e un decesso.
Covid, 104 nuovi contagi in 7 giorni - TOSCANA: Nessun decesso calo dei ricoveri, ma aumento dei casi segnalati: questo registra il bollettino regionale emesso a cadenza settimanale ... Come scrive toscanamedianews.it
Covid, 87 nuovi casi in Toscana - TOSCANA: I dati relativi all'ultima settimana emergono dal bollettino diffuso dalla Regione che monitora l'andamento dei contagi sul territorio ... Riporta toscanamedianews.it