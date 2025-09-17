Coventry | Tregua olimpica per Milano-Cortina Saranno Giochi unici
La presidente del Cio, prima donna e prima africana: "L’Olimpiade diffusa è piena di fascino, la studieremo. L'Italia è un modello per il futuro". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: coventry - tregua
Coventry: Tregua olimpica per Milano-Cortina. Saranno Giochi unici; Milano Cortina, Malagò: Tregua olimpica? Lo sport può provare a dare una mano; Come vedere l'Inter gratis su ? I passaggi da seguire | News IT.
Coventry: "Tregua olimpica per Milano-Cortina. Saranno Giochi unici" - Tailleur azzurro, sneakers, una raucedine eredità del recente viaggio ai Mondiali di atletica a Tokyo, Kirsty Coventry ... Lo riporta gazzetta.it
Milano Cortina, Malagò: "Tregua olimpica? Lo sport può provare a dare una mano" - Le parole del presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, durante la conferenza stampa conclusiva della Coordination Commission del Cio a Milano ... msn.com scrive