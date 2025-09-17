Tempo di lettura: < 1 minuto Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per caduta di massi sulla carreggiata della strata statale 163. Precisamente al km 45+700 a Cetara e al km 42+600 a Maiori, a pochi minuti di distanza uno dall’altro, intorno all’una della notte, si sono verificati distacchi dalla parete rocciosa che fortunatamente non hanno coinvolto passanti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e l’ Anas per le verifiche e le operazioni di competenza e le valutazioni sull’eventuale chiusura al transito. Per la frana avvenuta nei pressi di una struttura ricettiva, il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica, dopo aver analizzato la situazione insieme al responsabile Anas, ha fatto predisporre di chiudere, la corsia della strada verso la montagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costiera amalfitana, caduta massi a Cetara e Maiori