Costiera amalfitana caduta massi a Cetara e Maiori
Tempo di lettura: < 1 minuto Doppio intervento dei Vigili del Fuoco per caduta di massi sulla carreggiata della strata statale 163. Precisamente al km 45+700 a Cetara e al km 42+600 a Maiori, a pochi minuti di distanza uno dall’altro, intorno all’una della notte, si sono verificati distacchi dalla parete rocciosa che fortunatamente non hanno coinvolto passanti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e l’ Anas per le verifiche e le operazioni di competenza e le valutazioni sull’eventuale chiusura al transito. Per la frana avvenuta nei pressi di una struttura ricettiva, il sindaco di Cetara, Roberto Della Monica, dopo aver analizzato la situazione insieme al responsabile Anas, ha fatto predisporre di chiudere, la corsia della strada verso la montagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: costiera - amalfitana
Jeff Bezos e Lauren Sánchez: tutto l'amore per Napoli e la Costiera Amalfitana nei nomi degli chef scelti per il banchetto di nozze
Metrò del Mare: partenza posticipata per i collegamenti tra Salerno, Costiera Amalfitana e Cilento
Dua Lipa e Callum Turner in vacanza in Costiera Amalfitana
Droga in Costiera Amalfitana, una rubrica telefonica svela la rete dello spaccio - facebook.com Vai su Facebook
Caduta massi sulla Statale Amalfitana: doppio intervento notturno dei Vigili del Fuoco tra Cetara e Maiori; Frana in Costiera, chiusa la SS163 Amalfitana tra Cetara e Salerno. Riaperta nel pomeriggio; Cadono massi e rocce in Costiera Amalfitana: scatta il senso unico alternato.
Caduta massi sulla Amalfitana. Nessun ferito - Non ci sono state ricadute significative sul traffico veicolare ... Riporta rainews.it
Sos dalla Costiera Amalfitana, 'subito gli autovelox' - "La Costiera Amalfitana si ritrova ancora una volta a piangere una vittima innocente. Come scrive ansa.it