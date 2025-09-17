Costa M5S | Il decreto sulla terra dei fuochi è insufficiente
Tempo di lettura: < 1 minuto “Il decreto Terra dei Fuochi in conversione al Senato è un’operazione di maquillage. A fronte di qualche inasprimento di pena stanzia pochi fondi, si concentra sui roghi e l’abbandono di rifiuti, dimenticando completamente la complessità delle necessarie bonifiche per i veleni interrati. Inoltre nulla predispone per il biomonotoraggio e la sorveglianza sanitaria, nulla per sostenere la battaglia delle cittadine e dei cittadini colpiti da ingiurie fisiche. Come se non bastasse un emendamento di FI propone di abolire l’articolo che punisce con il fermo giidiziario le aziende colte in fallo, per un presunto senso di tutela delle imprese, ma così tutelano solo i “prenditori”, cioè coloro che si macchiano del terribile peccato di avvelenamento dell’ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
SERGIO COSTA (M5S): “IL DECRETO SULLA TERRA DEI FUOCHI E’ INSUFFICIENTE”; ANGELO ANTONIO D’AGOSTINO (FI): “IRRISPETTOSA DEL LUTTO SCELTA DI DE LUCA DI VOTARE IL 23 NOVEMBRE”; Un mare di plastica. Ma la destra lascia la legge nel cassetto.
De Raho (M5s): “Serve informativa di Nordio sulla Terra dei Fuochi”. Attacchi da Costa e Pittalis: “E sul dossieraggio no?” - Federico Cafiero De Raho ha portato all’attenzione della Camera dei deputati il caso del dissequestro di 200 milioni di euro, deciso dalla Cassazione, a beneficio dei tre fratelli Pellini, condannati ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Decreto Sicurezza, proteste in Aula, senatori Pd, M5s e Avs seduti a terra davanti al governo: “Denunciateci” - Proteste nell'Aula del Senato sul decreto Sicurezza, per il quale si avvicina il via libera definitivo. Come scrive fanpage.it