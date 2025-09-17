Tempo di lettura: < 1 minuto “Il decreto Terra dei Fuochi in conversione al Senato è un’operazione di maquillage. A fronte di qualche inasprimento di pena stanzia pochi fondi, si concentra sui roghi e l’abbandono di rifiuti, dimenticando completamente la complessità delle necessarie bonifiche per i veleni interrati. Inoltre nulla predispone per il biomonotoraggio e la sorveglianza sanitaria, nulla per sostenere la battaglia delle cittadine e dei cittadini colpiti da ingiurie fisiche. Come se non bastasse un emendamento di FI propone di abolire l’articolo che punisce con il fermo giidiziario le aziende colte in fallo, per un presunto senso di tutela delle imprese, ma così tutelano solo i “prenditori”, cioè coloro che si macchiano del terribile peccato di avvelenamento dell’ambiente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costa (M5S): “Il decreto sulla terra dei fuochi è insufficiente”