Così il Riesame cancella la maxi inchiesta sul Sistema deviato sull’urbanistica di Milano | Svilente semplificazione argomentativa
Svolta nell’inchiesta sul Sistema deviato dell’edilizia e dell’urbanistica di Milano: il Tribunale del Riesame ha depositato motivazioni durissime. Una “ svilente semplificazione argomentativa ”, il patto corruttivo che “ non è stato dimostrato ”, regole comunali lacunose e ambigue. È ciò che ha rilevato il Tribunale del Riesame di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul Sistema deviato dell’edilizia e dell’urbanistica del capoluogo lombardo. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: riesame - cancella
Tgr Rai Lombardia. . Revocati gli arresti domiciliari di Manfredi Catella: il Tribunale del Riesame cancella la misura restrittiva per l'amministratore delegato di Coima, indagato per corruzione e falso nell'inchiesta urbanistica. La settimana scorsa erano già stati l - facebook.com Vai su Facebook