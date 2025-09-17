Svolta nell’inchiesta sul Sistema deviato dell’edilizia e dell’urbanistica di Milano: il Tribunale del Riesame ha depositato motivazioni durissime. Una “ svilente semplificazione argomentativa ”, il patto corruttivo che “ non è stato dimostrato ”, regole comunali lacunose e ambigue. È ciò che ha rilevato il Tribunale del Riesame di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul Sistema deviato dell’edilizia e dell’urbanistica del capoluogo lombardo. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Così il Riesame “cancella” la maxi inchiesta sul Sistema deviato sull’urbanistica di Milano: “Svilente semplificazione argomentativa”