Così il Riesame cancella la maxi inchiesta sul Sistema deviato sull’urbanistica di Milano | Svilente semplificazione argomentativa

Notizie.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nell’inchiesta sul Sistema deviato dell’edilizia e dell’urbanistica di Milano: il Tribunale del Riesame ha depositato motivazioni durissime. Una “ svilente semplificazione argomentativa ”, il patto corruttivo che “ non è stato dimostrato ”, regole comunali lacunose e ambigue. È ciò che ha rilevato il Tribunale del Riesame di Milano nell’ambito dell’inchiesta sul Sistema deviato dell’edilizia e dell’urbanistica del capoluogo lombardo. (ANSA FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

