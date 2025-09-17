Non ci sono solo i carri armati a tenere banco nella stretta attualità del dossier Gaza, ma anche un convitato di pietra che è elemento centralissimo per comprendere le evoluzioni del quadro d’insieme in Medio Oriente: il gas. Prima del 7 ottobre era fervido il dibattito su come utilizzare le copiose riserve di gas presenti nel Mediterraneo orientale tra Israele, Cipro, Egitto, Grecia accanto ad uno strumento strategico come gli Accordi di Abramo. Il gasdotto Eastmed era un’opzione, accanto ad altre riflessioni su vettori meno esosi, ma comunque nevralgici per garantire il trasporto di quel gas in Europa e nei Paesi vicini. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così il gas israeliano risolve la crisi di Egitto e Giordania