Cos'è successo in Campidoglio tra Pd e M5s e perché i dem sono accusati di non voler esporre la bandiera palestinese
Non è stata approvata la mozione del Movimento 5 Stelle per esporre la bandiera palestinese sul Campidoglio. In Assemblea Capitolina la maggioranza Pd si è astenuta, scatenando un mare di polemiche. Baglio: "M5s ha presentato una mozione di maggio, per quello ci siamo astenuti: certo che esporremo la bandiera". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: successo - campidoglio
L’evento Donna in Cattedra tenutosi il 5 Settembre 2025 in Campidoglio- Sala Protomoteca ha avuto anche un grande successo mediatico internazionale . Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e collaborano alla diffusione dei nostri eventi . Antonie - facebook.com Vai su Facebook