Cos'è successo in Campidoglio tra Pd e M5s e perché i dem sono accusati di non voler esporre la bandiera palestinese

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è stata approvata la mozione del Movimento 5 Stelle per esporre la bandiera palestinese sul Campidoglio. In Assemblea Capitolina la maggioranza Pd si è astenuta, scatenando un mare di polemiche. Baglio: "M5s ha presentato una mozione di maggio, per quello ci siamo astenuti: certo che esporremo la bandiera". 🔗 Leggi su Fanpage.it

