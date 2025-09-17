Cos’aveva fatto Travolto e ucciso orrore in Italia | la scoperta shock su chi l’ha investito
Un giovane di 28 anni di Spinazzola è stato posto agli arresti domiciliari, accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Trani su richiesta della Procura ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Spinazzola, al termine di una complessa indagine. Il dramma del 21 agosto. L’inchiesta è partita dal tragico incidente avvenuto lo scorso 21 agosto, quando un uomo di 41 anni originario del Bangladesh, ospite di un centro di accoglienza, è stato travolto da un’auto lungo la provinciale 4, mentre rientrava in bicicletta verso la struttura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
