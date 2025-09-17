Cosa succede tra Tananai e Camihawke | l’influencer rompe il silenzio

I sospetti si rincorrevano già da qualche tempo, ma ora non ci sono più dubbi: Tananai e Camihawke stanno insieme. La conferma tanto attesa è arrivata proprio da lei, Camilla Boniardi, conosciuta dal grande pubblico come Camihawke, che ha scelto di condividere per la prima volta qualche parola sulla sua nuova vita sentimentale. Una storia sbocciata lontano dai riflettori. Le prime voci erano partite da un’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano, subito seguita da una pioggia di indizi: dalle vacanze insieme immortalate in scatti sfuggiti alla privacy, ai like reciproci sui social, fino ad alcune uscite pubbliche in comune. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

