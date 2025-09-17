Nel cuore della Tanzania centrale, un gruppo di archeologi ha riportato alla luce un sito che potrebbe riscrivere la storia dell’arte rupestre africana. Si tratta di Amak’hee 4, un riparo roccioso scoperto insieme ad altri 51 siti. Solo che, mentre gli altri sono praticamente distrutti, questo conserva pitture straordinariamente enigmatiche: tre figure antropomorfe con teste enormemente sproporzionate rispetto al corpo. Alieni? Ovviamente questa scoperta solletica la fantasia di molti. Ma procediamo con ordine: ecco cosa sappiamo. Cosa raffigurano queste pitture rupestri. L’annuncio arriva dal team guidato da Maciej Grzelczyk, archeologo dell’Università Jagellonica di Cracovia (Polonia), che ha studiato le raffigurazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

In questa notizia si parla di: cosa - sono

Giuseppe e Rosanna si sono lasciati dopo Uomini e Donne: cosa è successo

Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero

Superman e Batman si sono già incontrati nel DCU? Ecco cosa dice James Gunn

?EHI EHI EHI È DA ALMENO DUE GIORNI CHE NON SI PARLA DI ME EHI EHI EHI IO SONO QUI GUARDA MAMMA COSA COMBINO ADESSO EHI EHI EHI - X Vai su X

I prank video dietro il caso: ecco cosa sono ? mdst.it/46E2zAm - facebook.com Vai su Facebook

Cosa sono quelle figure misteriose dalle teste giganti scoperte in Tanzania?; La Basilicata palcoscenico del Festival ‘Fantastico Medioevo’; I Cesaroni, il primo ciak: compare Mimmo. Mistero sulle figure femminili.

Cosa sono le misteriose sfere di luce rossa apparse nel cielo degli USA: le immagini - Giovedì 24 e domenica 27 aprile nel cielo degli Stati Uniti sono apparse delle misteriose sfere rosse, che hanno spinto in molti a chiedersi di cosa si trattasse. Riporta fanpage.it

Malattia misteriosa in Congo, cosa sappiamo - In Congo, una malattia misteriosa ha causato decine di morti e centinaia di contagi. Secondo tgcom24.mediaset.it