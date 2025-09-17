Cosa sono e come funzionano i centri per uomini maltrattanti | Così possiamo decostruire il patriarcato

I centri per uomini maltrattanti si occupano, attraverso il lavoro di psicologi e psichiatri, di analizzare i comportamenti violenti e decostruire convinzioni patriarcali legate al ruolo della donna nella società. Il Presidente dell'Associazione Ares, Brian Vanzo, ha raccontato a Fanpage.it anche le falle nel sistema. "Se un uomo condannato per violenza non si presenta deve partire la segnalazione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

