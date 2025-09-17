Cosa significa quando il gatto sbatte lentamente le palpebre | perché lo fa e cosa vuole comunicare
Il lento sbattere delle palpebre nei gatti non è solo segno di stanchezza. Se lo fa nei tuoi confronti ti sta comunicando che ha fiducia in te. Si tratta di un vero e proprio sorriso felino, e sapere come rispondere nel modo giusto rafforza il legame. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Blinking bestiale: quello che i cani (ci) dicono con gli occhi; Educazione e Comportamento; Il segnale segreto che usa il tuo cane quando ti vuole parlare, secondo la scienza.
Coda del gatto: cosa significa ogni posizione (spiegato dai veterinari) - Scopri il linguaggio della coda del gatto: posizione, movimenti e significato secondo i veterinari con la nostra guida chiara e scientifica ... tuttogreen.it scrive
Cosa significa quando il gatto si lecca subito dopo averlo accarezzato? - Quindi quando lo accarezziamo e poi inizia a leccarsi in quel punto preciso sappiamo che non si tratta di una coincidenza. Lo riporta fanpage.it