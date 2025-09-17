Cosa significa quando il gatto sbatte lentamente le palpebre | perché lo fa e cosa vuole comunicare

Fanpage.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il lento sbattere delle palpebre nei gatti non è solo segno di stanchezza. Se lo fa nei tuoi confronti ti sta comunicando che ha fiducia in te. Si tratta di un vero e proprio sorriso felino, e sapere come rispondere nel modo giusto rafforza il legame. 🔗 Leggi su Fanpage.it

