Cosa fare a Torino sabato 20 e domenica 21 settembre | gli eventi da non perdere nel weekend

Il prossimo week-end a Torino e provincia, quello del 20 e 21 settembre, sarà un concentrato di eventi per tutti i gusti. Dalle sagre dedicate ai prodotti tipici - in particolare l'uva - alla grande arte, passando per la musica e gli spettacoli, la città e i suoi dintorni offrono un'ampia scelta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it