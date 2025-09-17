Cosa c’è nella proposta dell’Ue contro Israele e perché l’Italia potrebbe opporsi
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo della proposta della Commissione europea per sanzionare coloni e ministri israeliani e per sospendere alcuni accordi commerciali dopo l'assalto finale a Gaza City. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cosa - proposta
Cosa prevede la proposta Ue per avere il bagaglio a mano gratis in aereo
Cosa c’è nella proposta di Space Act avanzata dalla Commissione europea. I dettagli
Cosa cambia per il bagaglio a mano sull’aereo con la proposta Ue, le compagnie: “Biglietti più cari”
Temptation Island e poi...: la diretta dello speciale, cosa è successo alle coppie e la proposta di matrimonio - facebook.com Vai su Facebook
Sanzioni a Israele c’è la proposta dell’Ue | nel mirino il 37 per cento del commercio.