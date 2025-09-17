Andy Diaz si presenterà con grandi ambizioni alla finale del salto triplo ai Mondiali 2025 di atletica: il Campione del Mondo e d’Europa indoor, forte della miglior prestazione mondiale stagionale (17.80 metri di record italiano in occasione del trionfo iridato in sala) e fresco di successo alle finali di Diamond League, ha tutte le carte in regola per dare l’assalto al bersaglio grosso nell’atto conclusivo che andrà in scena venerdì 19 settembre. Il bronzo olimpico di Parigi 2024 dovrà essere sostenuto dalla miglior condizione fisica possibile, in modo da fare la differenza sulla pedana di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Cosa cambia per Andy Diaz con l'eliminazione del campione olimpico spagnolo: i principali avversari per la finale