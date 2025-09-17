Cos può davvero competere con i grandi marchi del lusso?
Quando qualche mese fa Cos si era guadagnato il sesto posto nel primo Lyst Index del 2025, qualcuno aveva commentato la notizia dicendo che le cose stavano cambiando. Il marchio parte del gruppo H&M era stato protagonista di una scalata inedita, conquistando undici posizioni in un solo colpo e registrando un aumento della domanda sulla piattaforma del 44%. Anche se Lyst non ha mai voluto svelare l’algoritmo che regola le sue classifiche, è facile attribuire questo risultato inaspettato alla sfilata organizzata per la collezione PrimaveraEstate 2025, andata in scena ad Atene un paio di settimane prima e onnipresente sui social. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
In questa notizia si parla di: davvero - competere
La vera storia di NOKIA: poteva davvero SALVARSI? Nokia è un'azienda finlandese che ha dominato il settore dei telefoni cellulari fino a poco dopo il 2010. Successivamente l'azienda è crollata, non riuscendo a competere con l'avvento degli smartphone. Ma - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella interviene su tutto, ma tace su ciò che gli compete davvero. Ieri, in diretta, è successa una cosa paradossale. Denunciavo, per l’ennesima volta, il silenzio assordante di #SergioMattarella che – da capo delle Forze Armate ai sensi della Costituzione - X Vai su X