Corteo regionale e sciopero generale per Gaza Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre | Se bloccano la Flotilla bloccheremo tutto
Università, piazze, strade: “Se bloccheranno la Flotilla, noi bloccheremo tutto”. È questa la risposta di comitati studenteschi, attivisti e lavoratori sia pubblici che privati che, nella giornata di lunedì 22 settembre, aderiranno allo sciopero generale nazionale indetto da Usb, Unione Sindacale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
CORTEO REGIONALE 20 SETTEMBRE - TORINO Piazza Statuto - Ore 14:30 In seguito alla costituzione di un coordinamento regionale piemontese per la Palestina, il 20 settembre persone da tutto il Piemonte confluiranno a Torino per chiedere al consiglio r
Tutto quello che devi sapere sullo sciopero generale del 22 settembre per Gaza: settori coinvolti e fasce di garanzia - Metro, bus, treni, scuole e porti in solidarietà alla popolazione palestinese. Come scrive greenme.it
A Torino in migliaia per la Palestina: "Ora sciopero e corteo regionale" - Dopo l'assalto via terra di Israele, la rete cittadina per Gaza si riunisce e sfila in centro mentre lancia le prossime iniziative ... Riporta msn.com