Corteo regionale e sciopero generale per Gaza Torino si prepara a scendere in piazza il 20 e il 22 settembre | Se bloccano la Flotilla bloccheremo tutto

Università, piazze, strade: “Se bloccheranno la Flotilla, noi bloccheremo tutto”. È questa la risposta di comitati studenteschi, attivisti e lavoratori sia pubblici che privati che, nella giornata di lunedì 22 settembre, aderiranno allo sciopero generale nazionale indetto da Usb, Unione Sindacale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it