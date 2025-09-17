corteo propal a milano tensione con la polizia

Sono state svariate migliaia i partecipanti a un presidio, previsto in piazza della Scala, e che si è trasformato in un corteo, non prestabilito, che è sfilato per le vie di Milano per dire che "Gaza sta bruciando". Oltre al corteo che inneggiava a "Gaza libera", un altro che ricordava lo sciopero generale del 22 settembre: "Blocchiamo tutto. Rompere ogni complicità con il sionismo". Il corteo ha sfilato lungo corso Buenos Aires al cui imbocco si è verificato qualche momento di tensione con le forze dell'ordine, per via del percorso da seguire. Il corteo si è infine radunato in Piazzale Loreto, dove si è concluso senza registrare altri momenti "caldi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

