Corso di Pittura Miniature Warhammer – Edizione Speciale da KaosTech Magenta

Il negozio KaosTech di Magenta ha organizzato un evento imperdibile: un corso gratuito di pittura miniature Warhammer, pensato sia per principianti che per hobbisti più esperti che vogliono migliorare la propria tecnica. Cosa ti aspetta al corso di pittura miniature. Il corso sarà articolato in 4 appuntamenti unici, ognuno dedicato a una fase fondamentale della pittura: Pittura Base – prime stesure di colore e preparazione della miniatura.. Luci e Ombre – tecniche per aggiungere profondità e realismo.. Basette ed Effetti – creazione di scenari e dettagli speciali per rendere ogni pezzo unico.. Decal, Kitbash & Gioco – personalizzazioni avanzate e una prova di gioco per vedere le miniature in azione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

