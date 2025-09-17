Corsi di lingue straniere tra capoluogo e Pilastri con Edoardo Roncatti

Sono ai blocchi di partenza i nuovi “Liberi corsi di lingue”: fra Bondeno e Pilastri, sotto la guida dell’insegnante Edoardo Roncatti, le persone di qualunque livello potranno seguire uno o più fra i corsi di inglese, francese, spagnolo, russo e tedesco (gli ultimi due possibili solo a Bondeno). Le iscrizioni potranno essere effettuate solamente in presenza: per i corsi a Bondeno, presentandosi personalmente presso i locali di Spazio29 sabato 20 settembre dalle 16 alle 20 o domenica 21 dalle 10 alle 12. Per i corsi a Pilastri, invece, ci si potrà iscrivere sabato 28 settembre dalle 10 alle 12 presso il Centro Sociale di Palazzo Mosti in via Farini, 19 a Pilastri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Corsi di lingue straniere tra capoluogo e Pilastri con Edoardo Roncatti

