Corsi di autodifesa e yoga Arti marziali gratis e per tutti | Al via tre mesi di lezioni
Imparare a difendersi. Serve sicurezza. Ed è importante. A Terricciola c’è un corso gratis aperto a tutti. Corsi di autodifesa. Ma anche yoga. E’ ul progetto " Stili di vita ", un percorso gratuito dedicato al benessere, alla crescita personale e alla consapevolezza. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Il Grappolo d’Oro con il patrocinio del Comune. Il progetto si svolgerà da settembre a dicembre. Tre mesi di attività pensate per corpo e mente, con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per prendersi cura di sé, rafforzare la fiducia in sé stessi e affrontare le sfide quotidiane con maggiore sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
