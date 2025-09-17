Corsa Gallarate – Como senza pagare | 19enne fugge dal taxi rintracciato e denunciato

Quicomo.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia di stato di Como, nella notte, ha denunciato per insolvenza fraudolenta un 19enne tunisino. Intorno alle 2 del mattino una volante della della questura di Como, in transito in via Croce Rossa, ha notato un tassista che chiedeva aiuto: poco prima un giovane, al termine della corsa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: corsa - gallarate

