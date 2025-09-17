Corsa contro il tempo per lo svincolo di Santa Barbara 13 occupazioni d' urgenza per far partire i lavori
Palazzo dei Priori accelera sui lavori per il nuovo svincolo di Santa Barbara, inserito nel programma delle opere finanziate con i fondi del Giubileo 2025. Con un decreto di urgenza, l’amministrazione ha disposto l’occupazione temporanea di 13 proprietà private, perlopiù uliveti, campi agricoli e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
In questa notizia si parla di: corsa - tempo
Corsa contro il tempo per le vie di Roma: carabinieri scortano una donna che stava per partorire
Stadio dell’Acqua a rilento, una corsa contro il tempo per non perdere i fondi Pnrr
Esame di abilitazione dopo il 30 giugno: è una corsa contro il tempo. Lettera
Roma. Corsa contro il tempo: vita di un bambino in salvo grazie alla prontezza degli agenti della #poliziadistato. #questuradiroma #essercisempre Clicca qui per leggere l'articolo completo https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/173368c95d9c0ca - facebook.com Vai su Facebook
Prosegue la corsa contro il tempo per tenere l'asta del Fer X transitorio riservata al fotovoltaico con componenti non cinesi, che per le regole europee deve essere inderogabilmente ... Leggi l'articolo completo -> http://rviv.ly/NMn9TP #FerX - X Vai su X
Corsa contro il tempo per lo svincolo di Santa Barbara, 13 occupazioni d'urgenza per far partire i lavori; Corsa contro il tempo per lo svincolo di Scopoli: entro fine 2026 la gara; Incidente nella notte sull’autostrada Torino-Bardonecchia: grave un ragazzo, ferito anche il padre.
Lancio di oggetti contro le auto in corsa, è allarme in Valcamonica - E' allarme, in Valcamonica, per il lancio di oggetti contro le automobili in corsa. Scrive bsnews.it
Pnrr giustizia, corsa contro il tempo per 48 tribunali e otto corti d’Appello - Il Plenum vara le delibere per raggiungere il target entro il 30 giugno 2026. Secondo msn.com