Corsa contro il tempo per lo svincolo di Santa Barbara 13 occupazioni d' urgenza per far partire i lavori

Viterbotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo dei Priori accelera sui lavori per il nuovo svincolo di Santa Barbara, inserito nel programma delle opere finanziate con i fondi del Giubileo 2025. Con un decreto di urgenza, l’amministrazione ha disposto l’occupazione temporanea di 13 proprietà private, perlopiù uliveti, campi agricoli e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corsa - tempo

Corsa contro il tempo per le vie di Roma: carabinieri scortano una donna che stava per partorire

Stadio dell’Acqua a rilento, una corsa contro il tempo per non perdere i fondi Pnrr

Esame di abilitazione dopo il 30 giugno: è una corsa contro il tempo. Lettera

Corsa contro il tempo per lo svincolo di Santa Barbara, 13 occupazioni d'urgenza per far partire i lavori; Corsa contro il tempo per lo svincolo di Scopoli: entro fine 2026 la gara; Incidente nella notte sull’autostrada Torino-Bardonecchia: grave un ragazzo, ferito anche il padre.

corsa contro tempo svincoloLancio di oggetti contro le auto in corsa, è allarme in Valcamonica - E' allarme, in Valcamonica, per il lancio di oggetti contro le automobili in corsa. Scrive bsnews.it

Pnrr giustizia, corsa contro il tempo per 48 tribunali e otto corti d’Appello - Il Plenum vara le delibere per raggiungere il target entro il 30 giugno 2026. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Corsa Contro Tempo Svincolo