Corriere dello Sport – Como Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro | ma c’è un retroscena

Nico Paz aveva già mostrato tutte le sue qualità nel suo primo anno di Serie A. E adesso, dopo appena tre partite, il giovane fantasista è apparso ancora più maturo e sicuro delle proprie doti, come confermano i suoi numeri da top assoluto: due gol più un assist in tre gare, con una media voto molto alta. Il Como si coccola quindi il giovane talento consapevole che questo sarà – secondo gli accordi – l'ultimo anno del calciatore con la maglia azzurra. Il desiderio di Paz è infatti quello di tornare a giugno al Real Madrid, per continuare il percorso di crescita e consacrarsi ad alti livelli.

