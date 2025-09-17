Corriere dello Sport – Como Nico Paz ha già comunicato il proprio futuro | ma c’è un retroscena
2025-09-16 20:21:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Nico Paz aveva già mostrato tutte le sue qualità nel suo primo anno di Serie A. E adesso, dopo appena tre partite, il giovane fantasista è apparso ancora più maturo e sicuro delle proprie doti, come confermano i suoi numeri da top assoluto: due gol più un assist in tre gare, con una media voto molto alta. Il Como si coccola quindi il giovane talento consapevole che questo sarà – secondo gli accordi – l’ultimo anno del calciatore con la maglia azzurra. Il desiderio di Paz è infatti quello di tornare a giugno al Real Madrid, per continuare il percorso di crescita e consacrarsi ad alti livelli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: corriere - sport
Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan
Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato
Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio
I tedeschi sembrano chiuderla con Couto (74’) e Bensebaini su rigore (86’), ma la Juve non molla. Vlahovic accorcia al 94’, poi Kelly firma il 4-4 negli ultimi secondi. #CorrieredelloSport #Juventus - X Vai su X
"Un rimpianto clamoroso": l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul mancato passaggio di Haaland al Napoli, nel 2020 Tra gli azzurri e il Salisburgo era tutto fatto, ma alla fine il bomber scelse il Borussia #SSCNapoli #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Corriere dello Sport – come cambia la squadra con i nuovi acquisti.
Pagina 1 | Dove vedere Como-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario - Tutte le informazioni sulla partita del Sinigaglia, valida per la terza giornata di Serie A: le scelte di formazione ... Secondo corrieredellosport.it