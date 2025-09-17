Corri la Vita 2025
Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 settembre vedrà la partecipazione di oltre 38 mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di sport, cultura e solidarietà per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Firenze, Corri la vita: donazione di 10mila euro in vista dell’appuntamento di settembre 2025
Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial
"Corri per la vita" è una iniziativa bellissima, diffondete. @Corrilavita @evaedili @eleonorafrescobaldi - X Vai su X
Corri la Vita 2025: la comunità Erasmus+ scende in pista per sport e solidarietà; Corri la Vita 2025: come fare l’iscrizione e avere la maglietta; Unicoop Firenze sostiene Corri la vita 2025.
