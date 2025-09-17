© Firenzepost.it - Corri La Vita 2025: oltre 38mila iscritti. Ospiti e programma

Domenica 28 settembre vi parteciperanno oltre 38.000 persone in due percorsi dalle Cascine a piazza della Signoria, diversificati per gradi di difficoltà: un primo itinerario di 10 km dedicato a chi vorrà correre, e un secondo da 4 km per chi preferirà godersi le mete culturali lungo il percorso semplicemente camminando L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Firenze, Corri la vita: donazione di 10mila euro in vista dell’appuntamento di settembre 2025

Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial

Corri la Vita 2025

