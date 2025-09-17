Corri la Vita 2025

Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 settembre vedrà la partecipazione di oltre 38 mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna di sport, cultura e solidarietà per sostenere la raccolta fondi destinata a progetti dedicati alla cura del tumore al. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: corri - vita

Firenze, Corri la vita: donazione di 10mila euro in vista dell’appuntamento di settembre 2025

Corri la vita si accende. Tutti in blue per solidarietà. Porcaroli testimonial

Corri la Vita 2025

Ricondivido il bellissimo articolo di Titti Giuliani Foti su ArteCultura Magazine che racconta il progetto di Corri La Vita! Felice di sostenere questo “ abbraccio collettivo “ Vi aspettiamo per CORRI LA VITA ! - facebook.com Vai su Facebook

"Corri per la vita" è una iniziativa bellissima, diffondete. @Corrilavita @evaedili @eleonorafrescobaldi - X Vai su X

Corri La Vita 2025: oltre 38 mila persone alla corsa e passeggiata per le strade di Firenze; Corri la Vita 2025: la comunità Erasmus+ scende in pista per sport e solidarietà; Corri la Vita 2025: come fare l’iscrizione e avere la maglietta.

Corri La Vita 2025, tutto pronto a Firenze per la 23esima edizione - Tutto pronto per Corri la Vita che domenica 28 settembre vedrà la partecipazione di oltre 38 mila persone unite dalla voglia di vivere un’esperienza ... Lo riporta gonews.it

Corri la Vita 2025: la comunità Erasmus+ scende in pista per sport e solidarietà - Firenze si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più partecipate e sentite del panorama italiano: Corri la Vita 2025. tecnicadellascuola.it scrive