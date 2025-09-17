Coppa Promozione | gara 3 Blues e squali per gli ottavi

Tornano subito in campo le due versiliesi di Promozione. Dopo il convincente debutto in campionato (entrambe hanno vinto 3-0 nella 1ª giornata domenica) ecco che sia il Pietrasanta sia il Forte dei Marmi in questo mercoledì di gara-3 di Coppa Toscana di categoria si giocano il passaggio agli ottavi di finale (che si giocheranno poi mercoledì 5 novembre) Le date successive del cammino di Coppa in Promozione saranno queste: quarti mercoledì 17 dicembre; semifinali mercoledì 18 febbraio; la data della finale regionale invece è ancora da stabilire. Qui Pietrasanta. Per passare il turno ai biancocelesti basta anche un pareggio questo pomeriggio nel match che inizia alle 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Coppa Promozione: gara 3. Blues e squali per gli ottavi

