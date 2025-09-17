Coppa italia Oggi il derby di ritorno tra Matelica e Fabriano

Oggi alle 17.30 il Matelica ospita al "Giovanni Paolo II" il Fabriano Cerreto per il match di ritorno del primo turno di Coppa Italia. Un derby molto sentito, come si è visto pure nella gara di andata vinta dai fabrianesi 2-1. La formazione di Lorenzo Ciattaglia vuol confermare il proprio trend di crescita per riuscire a strappare la qualificazione ai rivali. È vero anche che il Fabriano Cerreto si presenta sul sintetico matelicese con il vento in poppa: dopo due turni di campionato, infatti, è in vetta a punteggio pieno, avendo battuto in casa la Jesina (2-0) e poi in trasferta contro la Sangiustese (1-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

