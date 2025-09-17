La Seconda Categoria si avvicina all’inizio del torneo, che parte sabato prossimo 20 settembre con la prima giornata negli otto gironi, al solito comprendenti tutte le cinque province marchigiane, con la novità di quest’anno caratterizzata dall’inserimento delle anconetane in tre gruppi anziché nei canonici due: oltre ai soliti C e D, Ancona è pure nel B grazie a Polisportiva Trecastelli e Senigallia Calcio, spostate in un raggruppamento per il resto tutto pesarese. Entrambe, sono presenti, come le altre formazioni della provincia, nella Coppa Marche di cui sabato 13 settembre si è disputato il secondo turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa, gli ultimi verdetti