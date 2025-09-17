Un grande successo la quinta edizione della Coppa dei Re: centinaia di spettatori, tanti gol spettacolari dei piccoli calciatori, la parata di istituzioni e un ex campione della serie A. "Sono felice di essere tra voi, qui nel campo dove sono cresciuto, magari in mezzo a questi bambini si nasconde una futura stella del calcio", ha detto l’ex attaccante del Bologna, Giacomo Cipriani, oggi quarantaquattrenne, esploso proprio nelle file del Siepelunga Bellaria. Nella 48 ore della Lunetta Gamberini si sono sfidate le migliori squadre giovanili della provincia bolognese (Siepelunga Bellaria, Zola Predosa, Molinella, Airone, Sanpa Imola), oltre alla corazzata Bassa Parmense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa dei Re, la star è Cipriani