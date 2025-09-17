L’“ insalatiera ” sarà assegnata per la prima volta in Italia che, da padrona di casa, punta alla terza vittoria consecutiva. La sfida tra le otto squadre si giocherà dal 18 al 23 novembre alla SuperTennis Arena di BolognaFiere. L’Italia esordirà nei quarti contro l’ Austria , come determinato dal sorteggio avvenuto alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi e del presidente della. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Bologna è già aria di coppa Davis: in piazza Maggiore si è svolto il sorteggio per la final Eight in programma dal 18 al 23 novembre: l'Italia ha pescato l'Austria. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/17/a-bologna-e-gia-aria-di-davis-si-parte-con-lau - X Vai su X

L'Idea di Pianoro. . DAL 18 AL 23 NOVEMBRE COPPA DAVIS A BOLOGNA (2) Questa mattina in Piazza Maggiore si è svolto il sorteggio per la Coppa Davis a Bologna. L'evento è attinente all'estrazione delle otto squadre che devono disputare le finali della D - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Davis, sorteggio a Bologna: Italia trova l’Austria sulla strada che porta alla terza insalatiera di fila. La Spagna? Solo in finale - L’“insalatiera” sarà assegnata per la prima volta in Italia che, da padrona di casa, punta alla terza vittoria consecutiva. Si legge su gazzettadelsud.it

A Bologna è già aria di Davis, si parte con l'Austria - A Bologna è già aria di coppa Davis: in piazza Maggiore si è svolto il sorteggio per la final Eight in programma dal 18 al 23 novembre: l'Italia ha pescato l'Austria, mentre la Spagna è finita ... Secondo ansa.it