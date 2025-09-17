Coppa Davis 2025 Italia fortunata nel sorteggio | evitata la Spagna di Alcaraz ai quarti

Dal 18 al 23 novembre a Bologna si disputerà la Final 8 della Coppa Davis 2025 di tennis: l’Italia, Paese ospitante e Nazione detentrice del trofeo, è accreditata della testa di serie numero 1 in virtù del primo posto nel Ranking riservato alle Nazionali maschili. Il sorteggio ha riservato all’Italia l’incrocio ai quarti con l’Austria, la formazione con la classifica peggiore tra le quattro possibili avversarie, nonché quella che sulla carta appariva la più debole del lotto. In semifinale la possibile avversaria degli azzurri uscirà dal confronto tra la Francia, testa di serie numero 3, ed il Belgio. 🔗 Leggi su Oasport.it

