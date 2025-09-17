Il sorteggio della Coppa Davis 2025 ha definito gli accoppiamenti della Final 8, che si terranno dal 18 al 23 novembre alla SuperTennis Arena di BolognaFiere. L’evento, ospitato in piazza Maggiore, ha decretato che l’ Italia affronterà l’Austria ai quarti di finale, in un match che promette grande spettacolo e che sarà seguito con enorme interesse dagli appassionati di tennis. Italia contro Austria: la sfida dei quarti di finale. Gli azzurri, campioni in carica della competizione, partono da favoriti ma dovranno fare i conti con un’avversaria solida come l’Austria. La squadra guidata da Filippo Volandri potrà contare sul calore del pubblico di casa e sulla spinta dei big come Jannik Sinner, pronti a confermare il ruolo da protagonisti assoluti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Coppa Davis 2025, Italia-Austria ai quarti: ecco il tabellone delle Finals a Bologna