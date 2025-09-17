Coppa Davis 2025 il sorteggio delle Finals | gli avversari dell' Italia
Oggi, mercoledì 17 settembre, in Piazza Maggiore a Bologna, sono stati sorteggiati i tabelloni della Final 8 di coppa Davis. L'Italia di capitan Volandri, campione in carica, vincitrice dell'Insalatiera nel 2023 e nel 2024, inizierà a difenderà il titolo da mercoledì 19 novembre quando affronterà. 🔗 Leggi su Today.it
Coppa Davis, sorteggio fortunato per l’Italia: ai quarti c’è l’Austria. Sinner-Alcaraz solo in finale come negli slam - L'Italia esordirà alle Finals di Coppa Davis contro la sorpresa Austria, mentre in semifinale potrebbe affrontare la Francia. Lo riporta sport.virgilio.it