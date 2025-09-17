Coppa Davis 2025 evitato il possibile Sinner-Alcaraz al debutto | ecco chi affronterà l’Italia
Effettuato il sorteggio delle Final Eight della Coppa Davis 2025. Ecco l’avversario e il tabellone per l’Italia di Volandri. Evitato, almeno per ora, il match tra il n°1 e il n°2 del ranking mondiale nella Coppa Davis 2025. Il sorteggio avrebbe potuto mettere Italia e Spagna contro già ai quarti, ma così non è stato. Il possibile dualismo tra le due nazioni e, in particolar modo, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, non avverrà sicuramente ai quarti di finale, seppur la possibilità potrebbe avvenire nei turni successivi. Coppa Davis 2025, Italia-Austria ai quarti: il tabellone fino alla finale. Il sorteggio ha decretato che la testa di serie numero 1 (l’Italia), affronterà l’Austria al debutto nella fase finale di Bologna della Coppa Davis 2025. 🔗 Leggi su Sportface.it
